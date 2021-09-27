Eşinden ölüm tehditleri alan genç kadın: "Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım" diyor

Kendisine tehditleri devam eden eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı alan Tuğba Gökçe, açıklamalarda bulundu. Tuğba Gökçe Çiftçi, kendisini ölümle tehdit eden eşine 2 haftada bir kez çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirterek, "Parti adı kullanarak eşim beni birçok kez tehdit etti. Ocak ayında beni evden kovdu ve ben de ailemin yanına yerleştim. Boşanma kararı aldıktan sonra sürekli beni sevdiğini söyledi. Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti" diye konuştu.