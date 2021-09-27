Eşinden ölüm tehditleri alan genç kadın: "Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım" diyor

2 kız annesi Tuğba Gökçe (31), 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi (36) ile Ankara'da evlendi. Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, genç kadın hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşinin söylediği gibi bakanlığa bağlı taşeron firmada çalışmadığını öğrendi.
Daha sonra ise çiftin evliliğinde tartışmalar başladı. Genç kadın eşinden boşanmak isteyince 'ölüm' tehditleri aldı ve şiddet gördü. Hamile olduğu için sessiz kalan genç kadın, geçen Aralık ayında ise eşinin kendisini aldattığını öğrendi.
"ÖZÜR VE SENİ SEVİYORUM MESAJLARI ATTI"
2021'in Ocak ayında ise Mehmet Fettah Çiftçi, eşine Ankara 18. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp genç kadını evden kovdu. Adana'daki ailesinin yanına gelen ve yaşadığı bütün her şeyi ailesine anlatan Tuğba Gökçe, 21 Şubat'ta oğlunu dünyaya getirdi. Bunun üzerine eşi, genç kadına 'Özür ve seni seviyorum' mesajları atıp boşanma davasını iptal ettiğini söyledi.