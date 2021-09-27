Tır şebekesinin şifresini polis çözdü: Çerez ve teker...

Şebeke üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, polisin takibine yakalanmamak için tırları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelediği ortaya çıktı. Ayrıca şebeke liderlerinden M.G.'nin, telefonla aradığı şüphelilerden M.Y.'ye, "Adana polisi bizi de çöktü. Sadece senin tırları değil, bizden geçen tüm araçları alıyorlar. Bir daha beni ararken Whatsapp'tan ara, normalden arama" dediği öğrenildi. M.Y.'nin, "Şu anda sen normalden aradın" demesi üzerine M.G., "Çabuk telefonu kapat. Konuşma daha fazla" deyip telefonu kapattığı bildirildi.