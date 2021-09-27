Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 27 Eylül 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Emine ile Adem Yıldız çiftinin çocukları Nehir Yıldız



Yasemin Saffet Günen çiftinin çocukları Kaan Emir



Vahide Özgü Üner ile Harun Üner'in fıstıkları Ayşe Üner



Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir Yıldırım