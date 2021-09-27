Asıl ödül vatana hizmet

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'e katılmak için Türkiye'ye geldi. İlk özel röportajını ise TAKVİM'e verdi. Gençlere ve Türk halkına şu mesajları verdi:

Türkiye, Çin'e kadar olan sahada bilim alanında en ileri ülke. Ben Türkiye'nin bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum.

Belki şimdi 'Adam Nobel almış, gelmiş Nobel önemli değil diyor' diye düşünenler olabilir. Ama ben Nobel almadan önce de bunu çok defa söylemişimdir. Benim adım, yaptığım buluşlar bundan 100 sene sonra veya Uluğ Bey'in yaptığı keşifler gibi bilim kitaplarında olacak. Türk çocukları bunu görecek ve 'Bunu bir Türk yaptı biz de yaparız' diyecek, benim için önemli olan bu.

Gaye Nobel almak değil, gaye bu ülkeye ve insanlığa faydalı bir şey yapmak. Ben milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yapsam bana faydası yok.

Çok güzel üniversitelerimiz, çok başarılı hocalarımız var. Benim buradaki öğrencilerimin yaptıkları araştırmalar ABD'deki University of California'dan (UCLA), University Of California San Francisco'dan (UCSF) daha üstün. Yani çok iyi bilim adamlarımız var ve onların önünü açmak lazım.

Türkiye, diğer Türk devletleriyle iş birliği yaptığında Almanya, İngiltere ve Fransa seviyesinde bir kuvvet olacak. Orta Asya Türkler'ini unutmayalım.

DİLAN KAYA

SANCAR'IN İZİNDEYİZ

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, dün sona erdi. Ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden alan şampiyonlarsa şunları söyledi:

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması temel kategori birincisi Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu CALROV takımı oldu. Takım Kaptanı Mustafa Taha Avcı, "8 ay araştırma yaptık. 4 ay da aracın yapımı sürdü. Yarışmada otonom görevi yapan tek takım olduk. Ödülümüzü Aziz Sancar'dan almak bizim için büyük bir gurur. Aziz Sancar'ın öğütleri bizler için çok kıymetli. Umarım biz de onun gibi ileride büyük bir bilim insanı oluruz" dedi.

Roket Yarışması orta irtifa birincisi Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı oldu. Takım kaptanı Murat Gül, "Geçen yıl alçak irtifa Türkiye birincisi olmuştuk. Cumhurbaşkanımız 'irtifanızı yükseltin' demişti. Biz de yükselttik. Sloganımız olan 'Yaşasın Türk Roketciliği' ile artık roketlerimizi daha ileriye taşıyacağız. Aziz Sancar harika bir insan. Biz de onun izinde gidiyoruz" dedi.

Elektrikli Araç Yarışması Elektromobil kategorisinin Türkiye birincisi Yomra Gençlik Merkezi oldu. Takım kaptanı Barış Koçal, şunları söyledi: Çok mutluyuz. Ödülümüzü Cumhurbaşkanımız ve Aziz Sancar'ın elinden almak çok heyecan vericiydi.