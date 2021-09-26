Son dakika: İzmir'de gece yarısı korkunç kaza! Alev alan araçtan ölü ve yaralılar çıkartıldı

Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre A., idaresindeki Honda marka 45 HB 7704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak alev aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını müdahale ederek söndürdü.