Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood’u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed: Etleri parçalamak için balta aldım

TESTERE VE BALTAYA 'KURBANLIK ET PARÇALAMA' SAVUNMASI

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in 1,5 yıldır Eskişehir'de olduğu ve kendisini 'fizyoterapist' olarak tanıttığı öğrenildi. Mohammed'in emniyet ve savcılık ifadelerinde Sally ile evlerine geldiklerini ve bir süre sonra telefon üzerine Sally'nin evden çıktığını söylediği öğrenildi.