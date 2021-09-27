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    • Yaşam
    • 27.09.2021 08:55
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    • 27.09.2021 08:55
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    Bitlis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

    Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde kontrolden çıkan bir kamyonet, karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

    Bitlis’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

    Bitlis'te, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Malzeme taşıyan ve sürücüsüün ismi öğrenilmeyen 13 AC 580 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 34 CUR 138 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bununan 7 kişi yaralalandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İifaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerince ilk mücadahalesi yapıldıktan sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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