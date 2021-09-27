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    • Yaşam
    • 27.09.2021 08:57
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    • 27.09.2021 09:05
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    Başkent Ankara'daki seri cinayetlerin ardından baron savaşı çıktı

    Son dakika haberi... Başkent Ankara’da farklı zamanlarda 5 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayet zincirinin altından ‘baronların güç savaşı’ çıktı. Kentte hakimiyet kurmak isteyen 2 farklı uyuşturucu çetesinin, güç savaşında aralarında çete lideri ‘Dalin’ lakaplı İsmail Altun’un da bulunduğu 5 kişi öldürüldü. Öte yandan uyuşturucu baronlarının güç savaşında bir de dram çıktı. Tetikçilerin, Abdul Hak’ı öldürmek için gittikleri evde Abdul Hak sandıkları ikizi Abdul Hai’yi silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

    Seri cinayetlerin ardından baron savaşı çıktı

    Dışarıdan getirdikleri uyuşturucuyu Ankara'da piyasaya süren, liderliğini 'Dalin' lakaplı İsmail Altun ile yine liderliğini Ünal Layık'ın yaptığı 2 uyuşturucu çetesi arasında güç savaşı çıktı. Aralarında çete lideri Altun'un da bulunduğu 5 kişi 2020 yılından sonra farklı tarihlerde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

    Altun'u adamlarına öldürttüğü iddia edilen diğer çete lideri Ünal Layık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Layık, uyuşturucu çetesini cezaevinden yönetmeye devam ederken, öldürdükleri 'Dalin' lakaplı İsmail Altun'a ait uyuşturucuya da el koyarak piyasaya sürmeye devam ettiği ileri sürüldü.

    UYUŞTURUCULARI ZULALAMIŞLAR
    Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cezaevindeki çete lideri Ünal Layık adına dışarıda işleri yürüten Musa Yiğit'i takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik-fiziki takibin ardından başlatılan operasyonda Yiğit'in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Çetenin ana karargâh olarak kullandığı şehirden uzak villaya yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu bulundu. Villanın bahçesinde, yakın bölgedeki tarlalarda yapılan kazılarda da toprak altına gömülmüş çok miktarda esrar, eroin ve metamfetamin çıkarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ile antika değeri olan 2 silah da ele geçirildi. Yiğit'in uyuşturucu ticaretinde elde edilen paralardan cezaevindeki çete lideri Layık ve çete adına Cinayet işleyenlerin ailelerine de pay ettiği belirlendi.

    KÖSTEBEK DİYE İKİZİNİ ÖLDÜRMÜŞLER
    Hürriyet'in haberine göre uyuşturucu baronlarının güç savaşında bir de dram çıktı. Afganistan'dan kaçarak Türkiye'ye gelen Ikizler Abdul Hak ve Abdul Hai Alkoda kardeşlerden Abdul Hak, uyuşturucu çetesine girdi. Çete lideri 'Dalin' lakaplı Altun'un öldürülmesinden sonra Abdul Hak'ın diğer çeteye bilgi sızdırdığı, 'köstebek' olduğu iddiasıyla hakkında infaz kararı çıktı. Çete, infaz kararının ardından Abdul Hak'ı öldürmeleri için 2 tetikçi görevlendirdi. Tetikçilerin, Abdul Hak'ı öldürmek için gittikleri evde Abdul Hak sandıkları ikizi Abdul Hai'yi silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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