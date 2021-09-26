Kuraklık Trakya'da ayçiçeğini vurdu! Hasat üzdü

100 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığını belirten Aksoy, şu anda verimin ortalama dekar başına 175 kilogram civarında olduğunu bildirdi. İklim değişikliklerine bağlı olarak bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını dile getiren Aksoy, "Bizim bu seneki rekoltemiz 180- 185 bin ton civarında. Sadece ilimizde yaklaşık 20 bin ton düşüşümüz olacak" dedi.