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    • Yaşam
    • 26.09.2021 09:19
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    • 26.09.2021 09:39
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    Yalova'da doktor intihar etti! Diyalize mahkum ettiği hasta için mahkeme 'kusur yok' dedi

    Yalova'da özel bir hastanede kalça protezi ameliyatı olan 50 yaşındaki Seher Uygun, bir süre sonra tuvaletini yapmakta güçlük çekmeye başladı. Yapılan kontrollerde ameliyatını yapan doktor Güven Mete'nin toplardamarını kestiği ve hastasını diyalize mahkum ettiği anlaşıldı. Böbreğini kaybeden kadın, Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedildi. Karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Kadın davayı kaybedince; hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için Uygun'a icra takibi başlattı. Kadının emekli maaşına haciz kondu.Avukatı Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinafa götürdü. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Uygun ise 'Mağdurum' diyerek yardım istedi. Doktor ise bu süreçte böbreklerinin hastaya bırakılmasını istediği bir not bırakıp intihar etti.

    Doktor intihar etti hasta icralık oldu

    50 yaşındaki Seher Uygun, 2014 yılında kalçasındaki rahatsızlık nedeniyle Yalova'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. Ortopedi Doktoru Güven Mete tarafından muayene edilen kadının, kalça protezi ameliyatı olmuştu. Ameliyat sonrası tuvaletini yapmakta zorluk çeken kadının vücudunda şişme meydana gelince kadının, toplardamarının ameliyat sırasında kesildiği ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadını ameliyat eden Doktor Güven Mete, Yalova'daki evinde bir intihar notu bırakarak canına kıymış ve doktor böbreğinin Uygun'a verilmesini vasiyet etmişti.

    TAZMİNAT İSTEDİ
    Seher Uygun, başına gelen vahim olayla ilgili avukatı Erdi Yıldız aracılığıyla Yalova Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açtı. Avukat Yıldız dilekçesinde, Doktor tarafından yapılan hata sonrası Seher Uygun'un böbreğini kaybettiği ve yaşadıkları nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

    ADLİ TIP, 'DOKTOR KUSURSUZ' DEDİ
    İntihar ederek hayatına son veren Doktorun ve hastanenin avukatları ise, ameliyat sırasında ön görülemeyen toplardamar yaralanması ile karşılaşıldığını ve kanamanın kontrol altına alınarak ameliyatın bitirildiği ve bu olayın öngörülmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi. Dosya, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp, Seher Uygun'a yapılan ameliyat sonrası akut böbrek yetmezliği rahatsızlığı taşımasının olağan olduğunu çünkü ameliyat sonrası bu klinik tablonun gelişebilecek olası sonuçlarından biri olduğuna dair rapor verdi.

        DAVA REDDEDİLDİ, İCRALIK OLDU
        Mahkeme, ATK raporu sonrası Seher Uygun tarafından açılan davayı reddetti. Dava reddi ardından karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinaf etti. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için, Seher Uygun'a bir de İcra Takibi başlattı.

        MÜVEKKİLİM ENGELLİ KALDI
        Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Erdi Yıldız, ' Bu dava uzun yıllardır devam eden, haklı olduğumuz ve kazanmamız gereken bir davaydı. Müvekkilim, ameliyat sırasındaki bir hata nedeniyle engelli kaldı. Bunu tazmin etmek için hukuki yollara başvurdu. Haklı olduğu bir davaydı. Fakat, dava reddedildi. Bu kararı istinaf ettik. Üst mahkemeye yapılan itirazımızda doktor hatasının kabul edilmesi göz ardı edilmişti. İtirazımızda bu hususu önemle belirttik.

        Dava reddedilince karşı tarafın avukatları vekâlet ücretinin tahsili için İcra yoluna başvurmuşlar. Elinde sadece emekli maaşı olan müvekkilimin, gelirine bir de haciz konuldu. Hukuki süreç devam ediyor, İnanıyorum ki Hukuk Mahkemesinde reddedilen davamızın gerekçesi, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulacaktır' diye konuştu.
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        Doktor intihar etti hasta icralık oldu
        Haberler Yaşam Yalova'da doktor intihar etti! Diyalize mahkum ettiği hasta için mahkeme 'kusur yok' dedi
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