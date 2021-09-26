Yalova'da doktor intihar etti! Diyalize mahkum ettiği hasta için mahkeme 'kusur yok' dedi

MÜVEKKİLİM ENGELLİ KALDI

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Erdi Yıldız, ' Bu dava uzun yıllardır devam eden, haklı olduğumuz ve kazanmamız gereken bir davaydı. Müvekkilim, ameliyat sırasındaki bir hata nedeniyle engelli kaldı. Bunu tazmin etmek için hukuki yollara başvurdu. Haklı olduğu bir davaydı. Fakat, dava reddedildi. Bu kararı istinaf ettik. Üst mahkemeye yapılan itirazımızda doktor hatasının kabul edilmesi göz ardı edilmişti. İtirazımızda bu hususu önemle belirttik.