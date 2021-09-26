Aydın'da sinirlerine hakim olamayan koca evini yaktı! Mahalleli sokağa fırladı

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı bir şahıs ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere uykuda yakalanan ev bina sakinleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yardımları ile canlarını kurtarırken, öfkeli baba polis tarafından gözaltına alındı.



Olay gece yarısı Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahliye etti.