Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü, 20 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice hayatını kaybetti, sürücü ile 19 işçi yaralandı. Yaralılar, Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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