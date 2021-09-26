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    • Yaşam
    • 26.09.2021 14:24
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    • 26.09.2021 14:45
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    Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü, 20 yaralı

    Son dakika haberine göre Karaman'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs bahçeye devrildi. Kazada araçta bulunanlardan biri hayatını kaybederken, 20'si ise yaralandı.

    Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs çiftlik bahçesinde devrildi, Suriye uyruklu Casım El Sice (60) hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.


    Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Turan Baykara'ın kullandığı 42 ABZ 093 plakalı minibüs, çiftlik bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice hayatını kaybetti, sürücü ile 19 işçi yaralandı. Yaralılar, Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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