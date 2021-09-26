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    • Yaşam
    • 26.09.2021 14:54
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    • 26.09.2021 14:54
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    Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoka girdi! Yer: Bilecik

    Bilecik'te marketten ekmek alan bir vatandaş, eve gittiğinde adeta şoka girdi. Ekmeği kestiğinde içinden kırmızı bir ip çıktığını gören kişi şkayette bulunsa da bir sonuç alamadığını söyledi.

    Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoka girdi

    Bilecik'te bir vatandaş marketten aldığı ekmeklerin içinden ip çıktığını görünce şok oldu. Bilecik'te yaşayan Ruhani K. isimli vatandaş Hürriyet Mahallesi kapalı pazar mevkiinde bir süpermarket zincirinden 4 ekmek aldı. Ruhani K. eve gittiğinde bir ekmeği kestiğinde içinde kırmızı bir ip çıktığı gördü.

    Ardından diğer ekmeği de kesen Ruhani K. onun içinden de aynı ipten çıktığını görünce şok oldu. Diğer ekmeklerde bir şey çıkmazken, Ruhani K. süpermarket zincirinden resmi sosyal medya hesabından şikayet etti. Ruhani K. şikayetinden bir sonuç alamadığını, kendisine geri dönüş bile yapmadıklarını söyledi.

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