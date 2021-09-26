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    • Yaşam
    • 26.09.2021 13:53
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    • 26.09.2021 13:53
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    Yargıtay "silah" saydı! Kavgada kullanılan temizlik fırçası...

    Eskişehir'de tartıştığı komşusuna araba fırçası fırlatarak kaşından yaralayan kişi hakkında, basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Kavgada kullanılan fırça silah sayıldı.

    Yargıtay fırçayı silah saydı! Kavgada kullanılmıştı...

    Eskişehir'de aynı apartmanda oturan ve aralarında daha önce komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu belirtilen iki komşu arasında tartışma çıktı.

    Evinin balkonunu sildiği bezi çırpmasından dolayı sinirlenen sanık, balkondan balkona komşusuyla tartışmaya başladı. Olay sırasında elindeki araba yıkama fırçasını mağdura fırlatan sanık, komşunun sol kaşının üzerinden yaralanmasına neden oldu.

    Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü.

    Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

    FIRÇA SİLAH SAYILDI
    Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayarak, yaralamanın silahla gerçekleştirildiğine hükmetti.

    Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.

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