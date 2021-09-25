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    • Güncel
    • 26.09.2021 06:43
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    • 26.09.2021 06:54
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı! Sıcaklıklar yükseliyor | 26-30 Eylül

    Sobn dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji haritayı paylaştı! Sıcaklıklar yükseliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 25°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 32°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 24°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık



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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı paylaştı! Sıcaklıklar yükseliyor | 26-30 Eylül
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