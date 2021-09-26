Antalya Kaleköy'de yaşayan öğrenciler tekne servisi ile okullarına ulaşıyor

Böyle okul servisi görülmedi… Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de oturan öğrenciler, ulaşımın teknelerle sağlandığı evlerinden okula deniz yoluyla ulaşabiliyor.

Komşu mahalle Çevreli'deki Bozoğlu-Tarkun İlköğretim Okulu'nda eğitimlerini alan Ömür Karataş, Pınar Demirel ve Hasibe Vergili, her sabah saat 08.30'da tekneyle okula gitmek için yola çıkıyor.

Teknelerin yanaşabileceği buluşma noktasına gelen öğrenciler, 1,6 millik yaklaşık 15 dakika süren deniz yolculuğu boyunca; Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova'ya ulaşıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapma fırsatı yakalıyor.

Açık hava olmasına karşın, tekne kaptanı maskesini takarak Covid-19 tedbirini de elden bırakmıyor, maskesi olmayan öğrencilere de maske temin ediyor.