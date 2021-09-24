Müebbet kaç yıl? Müebbet hapis ne demek? Ağırlaştırılmış müebbet ile arasındaki fark nedir? Hangi suçlara verilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türk Ceza Kanunu'na göre işlenen belirli suçlara göre verilen cezalar da değişiklik göstermektedir. Bunlardan en merak edilen hapis cezaları arasında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası yer alıyor ve aralarında nasıl farklar olduğu da oldukça merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…
MÜEBBET NE DEMEK?
Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Bu ceza, süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir. MADDE 49 – (1) Süreli hapis cezası, kanunlarda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.
MÜEBBET İLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.
Müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.
Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.