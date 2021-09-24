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    • Yaşam
    • 24.09.2021 23:06
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    • 24.09.2021 23:08
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    Müebbet kaç yıl? Müebbet hapis ne demek? Ağırlaştırılmış müebbet ile arasındaki fark nedir? Hangi suçlara verilir?

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla Müebbet kaç yıl? Müebbet hapis ne demek? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan maddelere bağlı olarak işlenen suçlara göre cezalar verilmektedir ve müebbetin hangi suçlar için verildiği merak edilenler arasında yer alıyor. Ceza indirimleri ve cezalı kişinin tutulduğu yer gibi pek çok değişikliklerin yanı sıra Ağırlaştırılmış müebbet ile arasındaki fark nedir? Sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Müebbet kaç yıl?

    Müebbet kaç yıl? Müebbet hapis ne demek? Ağırlaştırılmış müebbet ile arasındaki fark nedir? Hangi suçlara verilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türk Ceza Kanunu'na göre işlenen belirli suçlara göre verilen cezalar da değişiklik göstermektedir. Bunlardan en merak edilen hapis cezaları arasında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası yer alıyor ve aralarında nasıl farklar olduğu da oldukça merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…

    MÜEBBET NE DEMEK?

    Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Bu ceza, süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir. MADDE 49 – (1) Süreli hapis cezası, kanunlarda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.

    MÜEBBET İLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.

    Müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

    Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

    Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

        MÜEBBET HAPİS HANGİ SUÇLULARA VERİLİR?

        Kasten öldürme suçunun;
        a) Tasarlayarak,
        b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
        c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak
        suretiyle,
        d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
        e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
        f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
        g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
        h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
        i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
        j) Kan gütme saikiyle,
        k) Töre saikiyle,
        İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır

        Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.
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        Haberler Yaşam Müebbet kaç yıl? Müebbet hapis ne demek? Ağırlaştırılmış müebbet ile arasındaki fark nedir? Hangi suçlara verilir?
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