Kız çocuğunu taciz eden avukatın avukatından skandal savunma: Hoşlarına gidiyordu

Müşteki avukatları, avukat S.K.'yı Ankara Barosu'na da şikâyet etti. Sanık avukat S.K.'nın vekili avukat G.G., disiplin kuruluna gönderdiği savunmasında "müvekkilinin kovuşturmaya konu mesajlaşmaları karşı tarafın da hoşnut olduğunu düşünerek sürdürdüğünü, nitekim aldığı cevaplardan karşı tarafında bu konuşmaya rıza gösterdiğinin açıkça belli olduğunu, müvekkiline rahatsız olduğu söylenseydi mesajlaşmaya asla devam etmeyeceğini, kaldı ki şikâyetçi Z.Ö.'nün rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine müvekkilinin yazışmayı kestiğini ve bir daha iletişim kurmadığını, ayrıca şikâyetçi S.Ç.'nin mahkemeye sunduğu dökümlerinden anlaşılacağı üzere bu konuşmalardan rahatsız olmadığı yalnızca rahatsızmış gibi davrandığının anlaşılacağını ve konuşmaların bazı kısımlarının silinerek verdiği yanıtların gizlendiğini" iddia etti.





"MESLEK ONURUNU ZEDELEDİ"