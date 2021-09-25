Kız çocuğunu taciz eden avukatın avukatından skandal savunma: Hoşlarına gidiyordu

Ankara Polatlı'da yaşayan 17 yaşındaki Z.Ö., dava dosyasına göre, aynı yaştaki kuzeni S.Ç.'ye bazı özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak S.Ç., kuzeninin fotoğraflarını izinsiz olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Z.Ö., kuzeninden şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında S.Ç. için Ankara Barosu Avukat S.K.'yı müdafi olarak görevlendirdi. İddiaya göre, avukat S.K., iki kuzenin telefonunu elde ettikten sonra kendilerine cinsel içerikli mesajlar ve müstehcen fotoğraflar göndermeye başladı. İki kuzenin şikâyeti üzerine Avukat S.K., hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel Taciz" suçundan dava açıldı.
Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, mağdurların çocuk oluşu, sanığın avukat olmasından kaynaklı olarak ve hukuki yardım beklemelerinden dolayı olarak, "rızaları vardı" savunmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığı tespitinde bulundu.
AİLE BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ
Mahkeme, "mesaj içeriklerinin ağırlığı, avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olması, kişilik yapısının olumsuz olduğu" gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşarak, ve iyi hal indirimi yapmadan sanık avukata toplamda 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Müştekilerin avukatları ve dosyayı katılan sıfatıyla takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, sanığın daha fazla ceza alması talebiyle karara ilişkin istinafa başvuruda bulundu. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, sanık avukat için alt sınırdan ve iyi hal indirimi yaparak cezayı düşürdü. İstinaf mahkemesi sanık avukatın toplamda, 2 yıl 4 ay cezasına hükmetti.
"RIZALARI VARDI"