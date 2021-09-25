Güngören'de sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

"ÇOCUKLARA SARILDIM VE LAHMACUN VERDİM"

Selahattin P.'nin emniyetteki ifadesinde, "İkamet ettiğim mahallenin tam hatırlayamadığım bir sokağında evime giderken, iki Suriye uyruklu, daha önceden tanıdığım ancak isimlerini bilmediğim çocuklarla karşılaştım. Beni görünce sarıldılar. Ben de çocuklara sarıldım ve onlara lahmacun verdim. İzletmiş olduğunuz kişi benim. Ben çocuklara cinsel istismarda bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.