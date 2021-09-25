Mal sahibi öğrenciler gelmeye başlayınca kiracıya, "Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık" diyor

Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye, 2000 TL'lik kiraları 3000 TL'ye çıkardı. Bu da fırsatçılık oldu. Biz şunu da tespit ettik; örneğin ben geçtiğimiz yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim. 1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" diye konuştu.





"YURT ÜCRETLERİ AYLIK 2000 TL"