Estetik için bıçak altına yatan talihsiz kadın 4 gün sonra hayatını kaybetti: "Annemi öldürdüler"

Adana'da 3 çocuk annesi Nesrin Kocadağ, estetik ameliyat olmak için Prof. Dr. O.M.Y. ile anlaştı. Özel bir hastanede 4 Eylül'de 3 ayrı vücut estetiği ameliyatı olan Kocadağ, operasyonun ardından fenalaştı. Bir süre tedavi gördükten sonra 6 Eylül'de ikinci kez ameliyata alınan kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti. Kocadağ'ın ailesinin, doktor ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
ÖZEN GÖSTERİLMEDİ
Nesrin Kocadağ'ın karın germe, yağ aldırma ve göğüs estetiği operasyonlarının Prof. Dr. O.M.Y. tarafından yapıldığını belirten ailenin avukatı Arzu Solmaz, "Operasyon sonrası hastanın durumu her geçen saniye daha kötüye gitti. 6 Eylül'de aynı hastanede alındığı ikinci operasyonun ertesi gününde vefat etti. Gerekli özel gösterilseydi, komplikasyon yaşanması da mümkün değildi" dedi.
Nesrin Kocadağ'ın 19 yaşındaki kızı Deniz Kocadağ ise "annemi öldürdüler" diye isyan etti.
ÖZEN GÖSTERİLMEDİ
Nesrin Kocadağ'ın karın germe, yağ aldırma ve göğüs estetiği operasyonlarının Prof. Dr. O.M.Y. tarafından yapıldığını belirten ailenin avukatı Arzu Solmaz, "Operasyon sonrası hastanın durumu her geçen saniye daha kötüye gitti. 6 Eylül'de aynı hastanede alındığı ikinci operasyonun ertesi gününde vefat etti. Gerekli özel gösterilseydi, komplikasyon yaşanması da mümkün değildi" dedi.
Nesrin Kocadağ'ın 19 yaşındaki kızı Deniz Kocadağ ise "annemi öldürdüler" diye isyan etti.