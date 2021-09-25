Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cinayete kurban giden Sally Ali Challab Al-Abbood'un cesedi aranıyor

    Sally Ali Challab Al-Abbood, 23 gün önce kayıplara karıştı. Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedinin bulunması için çöplükte arama yapıldı.

    Endi’Sally’ bekleyiş
    Yaklaşık bir aydır kayıp olan genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cesedinin bulunması için çöplükte arama başlatıldı. 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood, kadın cinayetlerinin son kurbanıydı. Eskişehir'de yaşayan Irak uyruklu Sally, 23 gün önce kayıplara karıştı. Son olarak Iraklı arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği anlaşıldı. Önceki gün Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalanan Mohammed, tutuklandı. Evinden testere ve bıçak çıktı! Çorabındaysa, Sally'nin kan izine rastlandı. Özel ekibin yaptığı inceleme sonucu, genç kızın Mohammed tarafından öldürüldüğü, cesedinin parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Sally'nin cesedinin bulunması için dün Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde arama çalışması yapıldı.



    Sally Ali Challab Al-Abbood




    Amjed Mohsin Mohammed

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye çift maaş
    Haberler Yaşam Cinayete kurban giden Sally Ali Challab Al-Abbood'un cesedi aranıyor
        SON DAKİKA