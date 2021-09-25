Cinayete kurban giden Sally Ali Challab Al-Abbood'un cesedi aranıyor

Yaklaşık bir aydır kayıp olan genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cesedinin bulunması için çöplükte arama başlatıldı. 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood, kadın cinayetlerinin son kurbanıydı. Eskişehir'de yaşayan Irak uyruklu Sally, 23 gün önce kayıplara karıştı. Son olarak Iraklı arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği anlaşıldı. Önceki gün Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalanan Mohammed, tutuklandı. Evinden testere ve bıçak çıktı! Çorabındaysa, Sally'nin kan izine rastlandı. Özel ekibin yaptığı inceleme sonucu, genç kızın Mohammed tarafından öldürüldüğü, cesedinin parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Sally'nin cesedinin bulunması için dün Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde arama çalışması yapıldı.
Sally Ali Challab Al-Abbood
Amjed Mohsin Mohammed
Sally Ali Challab Al-Abbood
Amjed Mohsin Mohammed