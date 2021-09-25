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    Arda Yurtseven'in ölümünde Mavi Balina şüphesi

    İstanbul’da kaybolan Arda Yurtseven cesedi Aydos Ormanı’nda asılı bulundu. Yurtseven’in ‘MAVI BALINA’ oyunu sebebiyle öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

    Mavi Balina şüphesi
    İstanbul Kartal'da yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışması başlatan ekipler Arda Yurtseven'in telefon sinyalini takip etti. Cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşılınca, ekipler yönünü buraya çevirdi.



    Arama sırasında Yurtseven'in önce bisikleti bulundu, ardından ağaçta asılı halde bulunan cesedi. Ali Yurtseven'in ölümü tüm Türkiye'yi etkileyince ortaya mavi balina iddiaları atıldı. Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise bu konuyla ilgili konuştu. Arda Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" dedi.
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