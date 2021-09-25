Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ameliyatta hastasının toplardamarını yanlışlıkla kesen doktor intihar etti

    Yalova'da Dr. Güven Mete, ameliyat sırasında Seher Uygun’un toplardamarını yanlışlıkla kesti. Hastanın böbrekleri iflas etti. Bunu öğrenen Mete, önce meslektaşlarını bilgilendirdi. Sonra "Böbreğimi hastaya bağışlayın" deyip hayatına son verdi.

    Dilek Yaman Demir
    Tıpatıp Yeşilçam
    Şaşkına çeviren olay 2014'te Yalova'da yaşandı. Seher Uygun'un (50) kalça protezi için ameliyat masasına yattı. Operasyonu Op. Dr. Güven Mete yaptı. Ancak toplandamarı kesilince böbrekleri iflas etti. Yüzde 83 engelli raporu aldı. Böbrek nakli listesine alındı. Ameliyatta yaptığı yanlış nedeniyle vicdan azabı yaşayan Dr. Güven Mete'yse 2015'te canına kıydı.

    Bıraktığı intihar notuna "Böbreğimin Seher Uygun'a verilmesini istiyorum" diye yazdı. Ancak hasta Seher Uygun'a çoktan nakil yapılmıştı!



    SEHER UYGUN




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye çift maaş
    Haberler Yaşam Ameliyatta hastasının toplardamarını yanlışlıkla kesen doktor intihar etti
        SON DAKİKA