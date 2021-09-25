Ameliyatta hastasının toplardamarını yanlışlıkla kesen doktor intihar etti

Şaşkına çeviren olay 2014'te Yalova'da yaşandı. Seher Uygun'un (50) kalça protezi için ameliyat masasına yattı. Operasyonu Op. Dr. Güven Mete yaptı. Ancak toplandamarı kesilince böbrekleri iflas etti. Yüzde 83 engelli raporu aldı. Böbrek nakli listesine alındı. Ameliyatta yaptığı yanlış nedeniyle vicdan azabı yaşayan Dr. Güven Mete'yse 2015'te canına kıydı.
Bıraktığı intihar notuna "Böbreğimin Seher Uygun'a verilmesini istiyorum" diye yazdı. Ancak hasta Seher Uygun'a çoktan nakil yapılmıştı!
SEHER UYGUN
Bıraktığı intihar notuna "Böbreğimin Seher Uygun'a verilmesini istiyorum" diye yazdı. Ancak hasta Seher Uygun'a çoktan nakil yapılmıştı!
SEHER UYGUN