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    • Yaşam
    • 24.09.2021 22:24
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    • 24.09.2021 22:31
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    Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 69 adet tarihi eser ele geçirildi

    Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, tarihi eserleri piyasaya süreceği öğrenilen 2 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Toplam 69 adet tarihi eser ele geçirilirken 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

    Tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 21 Eylül 2021 tarihinde Hasanoğlan Mahallesi'nde E.O. ve M.E. isimli şüphelilerin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

    69 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda E.O. ve M.E. yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada; 56 adet sikke ve 13 adet muhtelif obje olmak üzere toplam 69 adet tarihi eser ele geçirildi.

    Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan E.O. ve M.E. hakkında adli işlemlere başlandı.

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