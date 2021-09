İstanbul Esenyurt'ta ölüm kaldırımda yakaladı (Yaşam haberleri)

İstanbul Esenyurt'ta servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Emre Ağbulak'a çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından çıkarılan Ağbulak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'İNSANLIĞINI KAYBETMİŞ'

Muğla'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın kullandığı aracın çarpması sonucu can veren Oğuzhan Kemçin'in (17) davasının 2. duruşması görüldü. Tutuklu yargılanan Göksal'ın ve yakınlarının, olay yerine 3 kez git gel yaptığı halde 112'yi aramadığı ortaya çıktı. Kemçin'in babası, "Çocuğum 3,5 saat çalılıkların içinde can çekişmiş. Benim çocuğum vefat etmiş, bu 6 kişi de insanlığını kaybetmiş" dedi.

28 MİLYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 28 milyon 287 bin 197 lira devretti. 5 bilenler 17 bin 794'er lira, 4 bilenler 554'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

SINIRI AŞITI!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl önceki gün canlı yayına katıldı. Bebeklere yanlışlıkla COVİD-19 aşısı yapıldığını açıkladı. "1 aylık, 6 aylık bebeklere COVİD aşısı yapıldı. İnanılmaz antikor oluştu. Bebeklerin sağlık durumu iyi" ifadesini kullandı. Herkes şaştı kaldı! Tepki çeken sözlerin üzerine Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. O iddialara ilişkin inceleme başlattı. Açıklamada, "İddialar kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

ACIYA GEBE

Covid-19, en sevdiklerimizin hayatını tehdit etti. Acı haber bu kez Edirne'den geldi. Pınar Pendicak, 2018'de Gürol Pendicak'la evlendi. Çift, kısa süre önce bebekleri olacağını öğrendi. Heyecanla bebeğine kavuşmak için gün sayan 28 yaşındaki Pınar, 'evladıma zarar verir' diyerek aşı olmayı bile reddetti. Hamileliğinin 37'nci haftasında, COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu gittikçe kötüleşti. Yoğun bakıma alınınca, oğlu Ayaz sezaryenle dünyaya geldi. Evladını bir kez bile kucağına alamayan genç kadın 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

KATHYKÜLLİ!

Hiltonlar, 4.5 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ailelerinden biriydi. Ancak isimleri hep karıştığı skandallarla gündeme geldi. Kathy Hilton, önceki güne, kızları Paris ve Nicky Hilton Rothschild'la Los Angeles'ın en ünlü restoranlarından birine gitti. Fakat etkinlik sırasında çıkan gerginlikten sonra, masa örtüsüne sarınarak restoranı terk etti.

PAPAZI BULDU!

Dünya, İtalya'da yaşanan skandalla sarsıldı! Francesco Spagnes tıp öğrencisiyken kilisede rahip olarak göreve başladı. Kilisenin bağış parası olan 117 bin doları hesabına aktardı. Hollanda'dan uyuşturucu madde aldı. Ahlaksız parti düzenlediği belirlenen Spagnes hakkında soruşturma açıldı. Ev hapsine çarptırılan rahibin mahkemesi sürüyor.

İNSANLIĞA SERVİS

Amasyalı servis şoförü Ahmet Kılıç, ikinci el minibüs aldı. Araçtan altın bilezik çıktı! 16 bin liralık takıyı vermek için aracın eski sahibine ulaştı. İşte o bileziğin hikayesi herkesi duygulandırdı. Kılıç, "Aracın ilk sahibi COVİD-19'a yakalanarak hayatını kaybetmiş. Allah'a şükürler olsun ki sahibine ulaştırdık" dedi.