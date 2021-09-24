3 günlük çiftin tartışması ölümle bitti! Eşi gidince bıçağı göğsüne sapladı

Yeniyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 Eylül Cumartesi günü dünya evine giren Zeynep Y. (24) ve Mehmet Sönmez (29) çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Y. S.'nin evi terk etmek istemesi üzerine çıktı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanmış olarak ağır yaralı bulunan Mehmet Sönmez, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafın yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.