3 günlük çiftin tartışması ölümle bitti! Eşi gidince bıçağı göğsüne sapladı

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanmış olarak ağır yaralı bulunan Mehmet Sönmez, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafın yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.