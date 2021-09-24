Arkadaşının başına tabanca ile ateş ederek öldürdü: Çayıma uyuşturucu koydular

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aslan, olaydan 2-3 gün önce maktulle birlikte denetimli serbestliğe gidip idrar testi verdiğini kaydederek, "Rahmetli zaten uyuşturucu kullanıyordu. Hatta bir keresinde üstlerinde 100 gram bonzai ile yakalandılar. Benim üzerimde uyuşturucu madde çıkmadığı halde yanlarında olduğum için polis beni de götürdü ve bu olay yüzünden denetimli serbestliğe gidip 21 günde bir idrar örneği vermekteyim.