Arkadaşının başına tabanca ile ateş ederek öldürdü: Çayıma uyuşturucu koydular

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aslan, olaydan 2-3 gün önce maktulle birlikte denetimli serbestliğe gidip idrar testi verdiğini kaydederek, "Rahmetli zaten uyuşturucu kullanıyordu. Hatta bir keresinde üstlerinde 100 gram bonzai ile yakalandılar. Benim üzerimde uyuşturucu madde çıkmadığı halde yanlarında olduğum için polis beni de götürdü ve bu olay yüzünden denetimli serbestliğe gidip 21 günde bir idrar örneği vermekteyim.
Maktul zaten evde de değişik davranışlar içindeydi, evde olmayan şeyleri, varlıkları görüp kendi kendine konuşmuştu. Olay günü de benim çayıma uyuşturucu koydular, çay bardağımın kriminalde incelenmesini istiyorum" dedi.
Berkay Kesen
Arkadaşı Kesen'i vurduktan sonra olay yerine yakın bir benzinlikte polislere teslim olan Aslan'ın avukatı da müvekkilinin olayı bilinçli şekilde yapmadığını savundu.
"SAKLANIP ATEŞ EDİYORDU"
Olayın yaşandığı andan sonra benzin istasyonuna gelerek rastgele ateş açan Aslan, burada benzinlik görevlisine teslim olmuş ve bir kişiyi öldürdüğünü çalışanlara itiraf etmişti. Mahkemede tanık olarak dinlenen benzinlik görevlisi Osman K. da bu durumu doğrulayarak, "Olay günü sabah 09:00 gibi muhasebe işlerini kontrol ederken 2-3 silah sesi duydum.