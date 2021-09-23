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    • Yaşam
    • 23.09.2021 09:46
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    • 23.09.2021 10:16
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    SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Müge Anlı cezası! "Aleyna Çakır'ın ölümünü herkese yaşatacağım" demişti...

    Son dakika haberine göre; Ümitcan Uygun'a Müge Anlı cezası! Milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini konu edinmiş ardından Ümitcan Uygun tarafından hedef haline getirilmişti. Ünlü sunucunun şikayeti sonrası açılan davada sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler yağdıran Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun yargılandığı mahkeme tarafından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldılar.

    Ümitcan Uygun’a Müge Anlı cezası!

    Milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini konu edinmiş ardından Ümitcan Uygun tarafından hedef haline getirilmişti. Program sırasında Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından Müge Anlı sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ağır hakaretlere maruz kaldı.

    Ünlü sunucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

    "ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"

    Şikayet üzerine savcılık 3 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Müge Anlı hakkında sosyal medyada paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli içerikleri inceleme altına aldı.

    Yayınlanan paylaşımların içerisinde, 'Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım.' şeklinde paylaşımlar bulunduğu belirlendi.

        HAKARET VE TEHDİT CEZASIZ KALMADI

        Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelilerden Ümitcan Uygun cezaevinden SEGBİS'le mahkemeye bağlanarak ifade verdi.

        Uygun ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.

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