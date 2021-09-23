SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Müge Anlı cezası! "Aleyna Çakır'ın ölümünü herkese yaşatacağım" demişti...

Milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetini konu edinmiş ardından Ümitcan Uygun tarafından hedef haline getirilmişti. Program sırasında Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından Müge Anlı sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri ve ağır hakaretlere maruz kaldı.

Ünlü sunucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.