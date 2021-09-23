Böyle hırsızlık görülmedi! Simit arabasından 13 paket krem peynir ve meyve suları çalındı

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, kent merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde simit satmak için tezgahının başına gelen Mehmet Sapmaz isimli seyyar satıcı, 4 tekerlekli arabasının brandalarının açık olduğunu fark etti.

Ardından arabanın içini yoklayan Sapmaz simit ile birlikte sattığı krem peynirlerin ve meyve sularının bir kısmının olmadığını gördü. Sapmaz bunun üzerine polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatarak, Sapmaz'ın ifadesini aldı.