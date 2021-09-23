Eski karısını dövdükten sonra evine kaçtığı kuzenini, "Sen daha önce kadın satıyordun" diyerek öldürdü

21 Eylül'de saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç'i (63) merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç'in (39) bir haftadır yanında kaldığını söyledi.
Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.
BOŞ ARSADA YAKALANDI