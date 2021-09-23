Eski karısını dövdükten sonra evine kaçtığı kuzenini, "Sen daha önce kadın satıyordun" diyerek öldürdü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç'in (39) bir haftadır yanında kaldığını söyledi.