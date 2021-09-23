Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.09.2021 11:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 11:39
    ABONE OL

    Eski karısını dövdükten sonra evine kaçtığı kuzenini, "Sen daha önce kadın satıyordun" diyerek öldürdü

    Adana’da evinin avlusunda ölü bulunan kişinin, eski karısını darp edip kaçan şüpheli tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin birlikte alkol aldığı kuzenini, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyismi taşıyamam” diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu iddia edildi. Haberin detayları...

    İHA
    DHA
    Sen daha önce kadın satıyordun cinayeti

    21 Eylül'de saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç'i (63) merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç'in (39) bir haftadır yanında kaldığını söyledi.

    Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

    BOŞ ARSADA YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Gökhan İgeç'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı.

        ÇOCUKLARINA BAĞIRDIĞI İÇİN ESKİ EŞİNİ DÖVDÜ

        Emniyete götürülen Gökhan İgeç'in, bir süre önce boşandığı eşi S.B.'yi (36) çocuklarına bağırdığı için darp ettiği, kadının da şikayetçi olması üzerine İgeç'in, polis tarafından arandığı, bu nedenle kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı öğrenildi.

        KAÇTIĞI KUZENİNİ SARHOŞKEN VURDU: SEN DAHA ÖNCE KADIN SATIYORDUN

        Olay günü ise Gökhan İgeç'in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç'e, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyismi taşıyamam" diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü.
            Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Flaş açıklama
            Haberler Yaşam Eski karısını dövdükten sonra evine kaçtığı kuzenini, "Sen daha önce kadın satıyordun" diyerek öldürdü
                SON DAKİKA