Ardahan'da 19 Eylül'de yaşanan su kesintisinin nedeni belli oldu! Ana şebeke boru hattı parçalanmış

Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış, kilitleri kırılmış ve bu sabotaj gerçekleşmiştir. Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş, su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan'a ve Ardahanlıya ihanettir" dedi.