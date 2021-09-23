Çekmeköy’de kargocu Mehmet Ali İbin’i yumrukla öldürdüğü iddia edilmişti! Savcı mütalaasında ‘Sanık cezalandırılsın’ dedi...
Çekmeköy’de 19 Ekim 2020’de kargonun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin’i (40) yumruklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tayfun Şahin’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Şahin, üzerine atılı suçu kabul etmezken mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın indirimsiz şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İşte merak edilen tüm detaylar...
İstanbul Aandolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin, Maltepe Cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
MÜŞTEKİ AVUKATLARI 'ARAŞTIRILSIN' DEDİ
Duruşmada müşteki avukatları dosyadaki videonun bilirkişiye gönderilmesini talep ederek 'Sanık hakkında polis kayıtları mevcuttur. Bu durum Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sorulsun. Sanık savunmasında kargosunun 2 hafta geciktiğini söylemiştir. Doğruluğu kargo şirketinden sorulsun. Ayrıca sanık şirketin cep telefonunu defalarca aradığını savunmuştur. Bunun tespiti için de BTK'ya yazı yazılsın' dedi.
Katil zanlısı Tayfun Şahin
'İTEKLEDİM AMA VURMADIM'
Sanık avukatı maktulün ölüm sebebinin yeterince açık olmamasından kaynaklı tekrar bir rapor alınmasını talep ederken tutuklu sanık Tayfun Şahin ise duruşmadaki savunmasında 'Ben maktulü sadece sok elimle itekledim. Benim itmem sonucu yere düşmemiştir. Kendiliğinden kilitlenerek yere düşmüştür. Avucumla camiiden su taşıyıp verdim. Ellerimle dişlerini açtım. İteklediğimi kabul ediyorum ama vurmadım' şeklinde konuşarak tahliyesini istedi.
'HERKES ONU ÇOK SEVERDİ'
Dosyada ismi geçen tanık Gökmen G. ise duruşmadaki beyanında maktulün çalıştığı acente şirketinin sahibi olduğunu, maktulün 6 aydır yanında çalıştığını, olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktığını, olay günü saat 11.00 sularında şoförün kendisini arayarak yaralama olduğunu ve maktulü hasteneye kaldırdıklarını söylediğini, kendisinin de hastaneye gittiğini, maktulün 10 yıldır kargo sektöründe çalıştığını ve herkes tarafından sevilen biri olduğunu belirterek olayı bizzat görmediğini söyledi.
Mehmet Ali İbin
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Aynı zamanda duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki tüm delillerle birlikte olay günü sanığın kargosunu vermeye gelen maktule agresif tavırlar sergileyerek kargosunun neden adrese teslim edilmediğine dair yaptığı konuşma sırasında tartışmanın şiddetlenmesi üzerine maktulün yüz kısmına yumruk attığını, darbenin etkisiyle maktulün sendeleyerek yere düştüğünü, düşmenin etkisiyle kafatasında kırık olacak şekilde yaralandığını, olayın başından sonuna sanığın öldürme kastı olmaksızın haksız tahrik altında olmamasına rağmen maktule yönelik yaralama kastıyla davrandığını ve olay sonrası hastaneye götürülen maktulün 5 gün sonra yaşamını yitirdiğini aktardı.
Mehmet Ali İbin
İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
Mütalaanın devamında sanığın kastını aşar şekilde ölüm sonucunu meydana getirmeye elverişli hareketi ile üzerine atılı 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek sanığın 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Haksız tahrik uygulanmasını gerektirir bir sebep bulunmadığının belirtildiği mütalaada, sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmaması istendi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Duruşmada verilen mütalaanın ardından mahkeme, sanık Tayfun Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.