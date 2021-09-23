Nikah tarihi alma 2021! Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvurular nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

KİMLER EVLENEBİLİR, KİMLER EVLENEMEZ?

Bir çiftin evlenmesi için gerekli olan yasal işlemdir. Nikah; sayesinde kişilerin aile kurması ve bir çift olarak sosyal haklardan yararlanması mümkündür. Bu işlem aynı zamanda boşanma sürecinde de çiftlerin haklarını korumasına yardımcı olmaktadır. Filmlerde ve dizilerde görüldüğü gibi evlenme teklifinin ardından hemen nikah masasına oturamıyorsunuz maalesef nikah masasına oturana kadar izlemeniz gereken bürokratik işlemler mevcut olup evlenmek isteyen çiftlerin bunları tamamlayıp ardından nikah tarihlerini seçip nikah masasına oturabiliyorlar. Öncelikle evlilik işlemlerine başlamadan, nikah günü almadan önce aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir. Aşağıdaki şartlara haiz olmayan vatandaşlarımız evlenmeleri yasaktır.

Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması,

Kanunen evlenmeye mani hali olmamak,

Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak,

İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek,

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından;

Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez,

16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir,

17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Mümeyyiz olmak.