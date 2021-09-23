Nikah tarihi alma 2021! Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvurular nereden yapılır, gerekli evraklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birbirlerini seven çiftler evlenerek bir ömür beraber yaşamak ve aile kurmak ister peki nikah günü alabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir, kimler alamaz? Nikah tarihi alacaklar nelere dikkat etmeli? İşte tüm bilgiler...
NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?
Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir.
Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.
Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.
NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.
5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)
Nüfus kayıt örneği
İkametgâh belgesi
Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)
Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)