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    • Yaşam
    • 23.09.2021 17:03
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    • 23.09.2021 17:04
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    Nikah tarihi alma 2021! Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvurular nereden yapılır, gerekli evraklar neler?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında Nikah tarihi alma 2021 işlemlerinin nasıl yapıldığı yer alıyor. Hayatlarını birleştirmek için binlerce çift bu özel güne hazırlanmak için ilk aşama olan gün almanın nasıl, nereden yapılacağına ilişkin bilgileri araştırır oldu. Peki Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvurular nereden yapılır, gerekli evraklar neler? Nikah günü alacakların yanlarında götürmesi gereken belgeler ile ilgili bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Nikah tarihi alma 2021!

    Nikah tarihi alma 2021! Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvurular nereden yapılır, gerekli evraklar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birbirlerini seven çiftler evlenerek bir ömür beraber yaşamak ve aile kurmak ister peki nikah günü alabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir, kimler alamaz? Nikah tarihi alacaklar nelere dikkat etmeli? İşte tüm bilgiler...

    NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?

    Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir.

    Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.

    Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.

    NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

    Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
    Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.
    5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)
    Nüfus kayıt örneği
    İkametgâh belgesi
    Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)
    Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)

        KİMLER EVLENEBİLİR, KİMLER EVLENEMEZ?

        Bir çiftin evlenmesi için gerekli olan yasal işlemdir. Nikah; sayesinde kişilerin aile kurması ve bir çift olarak sosyal haklardan yararlanması mümkündür. Bu işlem aynı zamanda boşanma sürecinde de çiftlerin haklarını korumasına yardımcı olmaktadır. Filmlerde ve dizilerde görüldüğü gibi evlenme teklifinin ardından hemen nikah masasına oturamıyorsunuz maalesef nikah masasına oturana kadar izlemeniz gereken bürokratik işlemler mevcut olup evlenmek isteyen çiftlerin bunları tamamlayıp ardından nikah tarihlerini seçip nikah masasına oturabiliyorlar. Öncelikle evlilik işlemlerine başlamadan, nikah günü almadan önce aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir. Aşağıdaki şartlara haiz olmayan vatandaşlarımız evlenmeleri yasaktır.

        Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması,

        Kanunen evlenmeye mani hali olmamak,

        Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak,

        İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek,

        4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından;

        Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez,

        16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir,

        17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
        Mümeyyiz olmak.
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        Haberler Yaşam Nikah tarihi alma 2021! Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvurular nereden yapılır, gerekli evraklar neler?
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