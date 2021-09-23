Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.09.2021 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 09:53
    ABONE OL

    İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Sahil Güvenlik eşlik etti

    Son dakika haberine göre Rus donanmasına ait Stary Oskol isimli denizaltı, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e açılan denizaltına Sahil Güvenlik botları da eşlik etti. Denizaltının geçişi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Boğaz’da dikkat çeken hareketlilik! 1,5 saat sürdü

    Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Denizaltının geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan denizaltının güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Denizaltının geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan denizaltı Karadeniz'e açıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Saatler kaldı
    Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Sahil Güvenlik eşlik etti
        SON DAKİKA