Son dakika: Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda yeni gelişme! Paraları Binance borsasına aktarmış...

MASAK'tan kara para aklama suçu yönünden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi'nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli işlemler yapıp yapmadığı gibi konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti. Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek cevapların ardından dosyada bulunan bin 500 kadar mağdurun zararının tespitini yapması bekleniyor.