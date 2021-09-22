Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kırıkkale'de ehliyet sınavına giren adamın kopya düzeneği şoke etti

    Kırıkkale'de ehliyet sınavına giren genç, kurduğu kopya düzeneğiyle şaşkına çevirdi. Kurduğu düzenekle kopya çekerken enselendi. Cevapları duymak için kulağına yerleştirdiği böcek, saatler süren çabayla çıkartılabildi.

    Cezai ehliyeti tam

    Ehliyet sınavına giren genç, kurduğu kopya düzeneğiyle şaşkına çevirdi! Kırıkkale'de dün meydana gelen olayda 29 yaşındaki S.A., yazılı ehliyet sınavına girdi.

    Maskesinin altındaki gizli kamerayla soruları karşı tarafa ilettiği, kulağındaki böcekle de cevapları dinlediği tespit edildi!

    Görevli öğretmenin durumu fark etmesi üzerine gözaltına alınan S.A.'nın kulağındaki böcek doktorlar tarafından güçlükle çıkartılabildi.

    İfadesi için emniyete götürülen S.A. ve suç ortağı H.K., adliyeye sevk edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
    Haberler Yaşam Kırıkkale'de ehliyet sınavına giren adamın kopya düzeneği şoke etti
        SON DAKİKA