Kırıkkale'de ehliyet sınavına giren adamın kopya düzeneği şoke etti

Ehliyet sınavına giren genç, kurduğu kopya düzeneğiyle şaşkına çevirdi! Kırıkkale'de dün meydana gelen olayda 29 yaşındaki S.A., yazılı ehliyet sınavına girdi.
Maskesinin altındaki gizli kamerayla soruları karşı tarafa ilettiği, kulağındaki böcekle de cevapları dinlediği tespit edildi!
Görevli öğretmenin durumu fark etmesi üzerine gözaltına alınan S.A.'nın kulağındaki böcek doktorlar tarafından güçlükle çıkartılabildi.
İfadesi için emniyete götürülen S.A. ve suç ortağı H.K., adliyeye sevk edildi.