İstanbul'da Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin açılan davada şoke eden karar

Küçükçekmece'de, 2 yıl önce 17 yaşındaki Ebru Erdem bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anında Ebru Erdem'in yanında olduğu ve olayın ardından taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen Serdar Taş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yapılan yargılama süresince Taş, delil yetersizliğinden tahliye edilmişti. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, olayla ilgili tepki çeken bir karara imza attı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Taş'ın, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "çocuğun cinsel istismarı" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından da 33 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, sanık Serdar Taş'ın Ebru Erdem'i, "kasten öldürme" suçundan beraatine karar verdi. Taş, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 8 yıl hapis cezasına karar verdi.