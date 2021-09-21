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    • Yaşam
    • 21.09.2021 21:19
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    • 21.09.2021 21:23
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    Çığlık atarak balkona çıkan kadın yere çakıldı! O anlar kamerada

    Mersin'de, çığlık atıp, kaldığı pansiyonun balkonuna çıkarak korkuluklardan sarkan Dilek D. isimli kadın ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Olay görüntü!

    Mersin'de bir kadın çığlık atarak çıktığı balkondan yere düştü.

    Merkez Yenişehir ilçesi Çitlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı pansiyonun son katında kalan Dilek D., çığlık atarak balkona çıktı.

    Balkon korkuluklarından sarkarak atlama girişiminde bulunan kadın, daha sonra kendini tekrar yukarıya çekti.

    YUKARI ÇEKMEYE ÇALIŞTI
    Bir süre sonra yeniden kendini balkondan sarkıtan Dilek D.'yi, katta bulunan bir genç yukarı çekmeye çalıştı.

    YERE DÜŞTÜ
    Bir süre asılı kalan kadın önce alt kattaki balkon camına çarptı, ardından metrelerce yükseklikten bahçedeki ağaçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dilek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA
        Öte yandan olay anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bir kadının bağırarak pansiyonun balkonuna çıktığı ve atlama girişiminde bulunduğu görüldü.

        Bu sırada balkona çıkan bir kişinin, kadını yukarıya çekmeye çalıştığı görüntüde yer aldı. Ancak, kısa süre sonra kadın ikinci kattan ağaçların üzerine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Çığlık atarak balkona çıkan kadın yere çakıldı! O anlar kamerada
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