Esenyurt'ta feci kaza! Servis midibüsü kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi: 1 ölü

Kaza Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 34 LFN 174 plakalı servis midibüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Esen Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Midibüs, kaldırımda yürüyen Emre Ağbulak(21) isimli kişiyi de altına alarak sürükledi. Sürüklenen servis midibüsü kaldırımdaki bir ağaca çarparak durdu. Olay sonrası kazayı yara almadan atlatan sürücü ve midibüste bulunan yolcular aşağı indi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MİDİBÜSÜN ALTINDAN İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüsün altında kalarak ağır yaralanan Emre Ağbulak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ağbulak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ağbulak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazanın meydana geldiği yerde olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevrede ki iş yerlerinin de kameralarını inceleme altına aldı.