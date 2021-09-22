Son dakika: Oğluma uyuşturucu satmayın dedi tornavidalı saldırıya uğradı

Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. İle akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu. Çıkan kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.