Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıktı park halindeki otobüse çarptı





İLK YARDIM MAHALLE BEKÇİLERİNDEN

Olayı gören mahalle bekçileri yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alan bekçiler yaralıları araçtan çıkartarak ilk yardımda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Elamuri'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer 2 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmazken, Kasım Önadım Bulvarı'nda trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan hafif ticari aracın kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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