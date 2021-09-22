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    • 22.09.2021 07:24
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    • 22.09.2021 11:05
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden turuncu ve sarı kodlu uyarı! İstanbul'a sağanak geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 il için sarı 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için de sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte 22 Eylül hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden turuncu ve sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri)olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 il için sarı 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Artvin ve Rize için turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul, Kocaeli, Sakarya Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    İstanbul, Kocaeli, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdı

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


    KIRKLARELİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 21°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 30°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 33°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AKSARAY °C, 22°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ANKARA °C, 23°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 20°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA °C, 21°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

        RİZE °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 18°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        VAN °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            SARI
            Hava durumu potansiyel tehlikelidir:             Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

            TURUNCU
            Hava durumu tehlikelidir:             Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden turuncu ve sarı kodlu uyarı! İstanbul'a sağanak geliyor
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