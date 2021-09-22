Fransa'da yaşayan Türk Muhyettin Aydın'ın cansız bedeni gölde bulundu! Sır ölüm öncesi telefon görüşmesi detayı..

GİZEMLİ TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Fransa'nın kuzeyinde Saint Nicolas yerleşim merkezinde yaşayan Sabahattin Aydın, kardeşi Muhyettin Aydın'ın geçtiğimiz 3 Eylül 2021'den beri kayıp olduğunu ve kendisine ulaşamadıklarını bildirerek 7 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezine ve Nant Başkonsolosluğu'na başvuru yaptı. Durum hakkında yerel polisle de irtibata geçen Aydın, kayıp ilanı verdi. Sabahattin Aydın, kardeşinin 3 Eylül Cuma günü Rennes'deki akrabalarını ziyaret ettiğini, akrabalarıyla birlikte bir kafeye gittiklerini, gece 11-12 civarı gelen bir telefon üzerine mekandan ayrıldığını ve o saatten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi. Sabahattin Aydın, 1 hafta sonra kardeşinin acı haberini aldı.