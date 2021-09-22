Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi (Yaşam haberleri)

SUÇLU EV KİRASI

Türkiye'nin gündemi ev kiralarıydı. Yüz yüze eğitime başlamak için gün sayan üniversiteliler, özellikle büyükşehirlerde bütçelerine uygun ev bulamadı. Bu durum, yurt taleplerine yansıdı. Bu yıl, devlet yurtlarına rekor başvuru yapıldı. 769 adet yurtta toplamda 719 bin 567 yatağın dolduğu açıklandı. Özel yurtlar da bu yıl cep yaktı! İstanbul'da yıllık ücretler 9-68 bin, Ankara'da 8-48 bin, İzmir'de 10-44 bin liraya çıktı!

BAZA CAN ALDI

Amasya'da 7 yaşındaki Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazayı açmaya çalıştı. Kaldıramadı. Yatağın üzerine düşmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.