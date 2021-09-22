Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi (Yaşam haberleri)

Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emekli vatandaşların vesikalık fotoğraflarını alan şebekenin, sahte kimlik düzenleyerek noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım satım işlemi gerçekleştirdiği, bununla da yetinmeyip kendi imzaladıkları senetleri emekli vatandaşın maaşına haciz koydurarak aldıkları tespit edildi. ÖMER ÇETİN.
KAMERALI TOKAT
Bursa'da, Cengiz Karadoğan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayın ardından aparttaki güvenlik kamerası kayıt cihazını delilleri yok etmek için çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler önce bu iddiayı reddetse de kamera görüntüleri karşısında sustu kaldı.
MELİS PES ETMEDİ
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Melis Aras, "Tekvando sana göre değil" diyenlere aldırış etmedi, çocukluk hayalini şampiyonlukla ta irinciliği kimseye bırakmayan genç sporcu, "Şimdi o kişiler 'İyi ki bizi dinlememişsin' diyor. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.