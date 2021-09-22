Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi (Yaşam haberleri)

    Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emekli vatandaşların vesikalık fotoğraflarını alan şebekenin, sahte kimlik düzenleyerek noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım satım işlemi gerçekleştirdiği, bununla da yetinmeyip kendi imzaladıkları senetleri emekli vatandaşın maaşına haciz koydurarak aldıkları tespit edildi.

    Çeteye operasyon

    Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emekli vatandaşların vesikalık fotoğraflarını alan şebekenin, sahte kimlik düzenleyerek noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım satım işlemi gerçekleştirdiği, bununla da yetinmeyip kendi imzaladıkları senetleri emekli vatandaşın maaşına haciz koydurarak aldıkları tespit edildi. ÖMER ÇETİN.

    KAMERALI TOKAT
    Bursa'    da, Cengiz Karadoğan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayın ardından aparttaki güvenlik kamerası kayıt cihazını delilleri yok etmek için çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler önce bu iddiayı reddetse de kamera görüntüleri karşısında sustu kaldı.

    MELİS PES ETMEDİ
    İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Melis Aras, "Tekvando sana göre değil" diyenlere aldırış etmedi, çocukluk hayalini şampiyonlukla ta irinciliği kimseye bırakmayan genç sporcu, "Şimdi o kişiler 'İyi ki bizi dinlememişsin' diyor. Hedefim dünya şampiyonluğu" dedi.

        26 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 26 milyon 532 bin 550 lira devretti. 5 bilenler 15 bin 869'ar lira, 4 bilenler 491'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        1913'TE DOĞDULAR REKOR KIRDILAR
        Japonya'da         107 yaşındaki kız kardeşler Umeno Sumiyama ve Koume Kodama, Guinness tarafından 107 yıl 300 gündür yaşayan en yaşlı tek yumurta ikizi olarak onaylandı. Sumiyama ve Kodama'nın 5 Kasım 1913'te Shodoshima adasında doğduğu belirtildi.

        TOPLU ÇİLE
        İstanbul         trafiğine bir de toplu ulaşım çilesi eklendi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı'nda hattındaki metro entegre çalışmaları nedeniyle seferler Ataköy-Şirinevler durağına kadar yapılabildi. Vatandaşların, Yenibosna durağına gidebilmesi için Şirinevler'den ücretsiz otobüs seferi düzenlendi. Ancak yolcuların sayısı fazla olunca, ulaşım kilit hale geldi. Ger sabah Şirinevler Meydanı'nda oluşan kuyrukta bekleyen vatandaşlar duruma isyan etti.

            DOĞRU ŞIK
            Sınava kütüphanede hazırlanan genç başarısıyla parmak ısırttı. Günün en güzel haberi Bursa'dandı. Lise öğrencisi Emir Geçit, ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için dershaneye yazılamadı. Üniversite sınavına, kütüphanede hazırlandı. Eşit ağırlık puan türünde Türkiye genelinde 910'uncu olmayı başardı. Hayalini kurduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

            METİN HARAP
            Yazar Metin Hara, model Adriana Lima'yla yaşadığı aşkla gündeme geldi. Bu sırada tıp diploması ol-madığı halde hasta tedavi ettiği belirlendi. Geçtiğimiz günkü duruşmada beraat eden Hara, hakkındaki haberlerin kaldırılmasını istedi. "Kimliğime zarar veriyor" dedi. SEDA NUR GÜNAYDIN.

            MUHTARI BULANA 18 BİN LİRA
            Denizli Çameli'nde Ceren Özcan'ın geçtiğimiz hafta Çin Arslan'ı cinsi köpeği Muhtar kayıplara karıştı. Tüm aramalara rağmen bulunamadı. Özcan köpeğini bulana 18 bin lira ödül vereceğini açıkladı

                SUÇLU EV KİRASI
                Türkiye'nin gündemi ev kiralarıydı. Yüz yüze eğitime başlamak için gün sayan üniversiteliler, özellikle büyükşehirlerde bütçelerine uygun ev bulamadı. Bu durum, yurt taleplerine yansıdı. Bu yıl, devlet yurtlarına rekor başvuru yapıldı. 769 adet yurtta toplamda 719 bin 567 yatağın dolduğu açıklandı. Özel yurtlar da bu yıl cep yaktı! İstanbul'da yıllık ücretler 9-68 bin, Ankara'da 8-48 bin, İzmir'de 10-44 bin liraya çıktı!

                BAZA CAN ALDI
                Amasya'da 7 yaşındaki Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazayı açmaya çalıştı. Kaldıramadı. Yatağın üzerine düşmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
                Haberler Yaşam Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonla dolandırıcılık şebekesi çökertildi (Yaşam haberleri)
                    SON DAKİKA