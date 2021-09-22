66 yaşındaki Ayşe S. hastaneye kaldırıldı! Doktorların 'sorunun psikolojik' dediği kadın yaşamını yitirdi

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. 66 yaşındaki Ayşe S, geçtiğimiz yıl ekim ayında rahatsızlandı. Ateş, kusma, titreme şikayetleri yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan Ayşe S'nin testi iddiaya göre negatif çıktı! Hastalığın teşhisi için yoğun bakıma alındı. Ardından entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. 20 günün sonunda, yoğun bakımdan çıktı.

Rahatsızlığının 'psikolojik' olduğu söylenerek uyku ilacı ve sakinleştirici yazıldı. Oksijen makinesine yaşayan Ayşe S.'de anksiyete bozukluğu başladı.

Durumu kötüleşince, yine hastaneye kaldırıldı. Bu kez de entübeden dolayı gırtlağında daralma olduğu anlaşıldı! Doktorların tavsiyesiyle ameliyat masasına yattı. Şikayetleri azalmayınca, psikiyatri ilaçlarının dozu artırıldı!

Bakıma muhtaç hale gelen Ayşe S, ilaçlar yüzünden halüsinasyon görmeye başladı. Hatta organlarını yemek sanıp parmaklarını ısırdı! Son olarak komaya giren talihsiz kadın, kurtarılamadı. Otopsisinde, COVİD-19 virüsü taşıdığı anlaşıldı. Kızı, hastane ve doktorlar hakkında hukuk mücadelesi başlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR