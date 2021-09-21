Kayseri'de yaşayan Arzu Metin 300 koyuna çoban arıyor (Yaşam haberleri)

Kayseri'de yaşayan Arzu Metin, 6 yaşından itibaren babası Fevzi Metin'le birlikte hayvanlarla ilgileniyor. Babasının yaşlanmasıyla besiciliği tek başına yapmaya başlayan Metin, 300 koyununa çoban bulmakta güçlük yaşadıklarını belirtti.

5 KATLI DÜĞÜN KADAYIFI!

Diyarbakır'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan dünyaevine girdiği Cemre Acar ile düğünlerinde pasta yerine, 5 katlı burma kadayıfı kesti. Kadayıf dağıtmanın da kesmenin de bir mutluluk olduğunu belirten Zekariya Altunhan, "Bir nesildir emek verdiğimiz kadayıfımızla bir ilki gerçekleştirmek istedik" dedi.

KORKUNÇ ŞÜPHE

Denizli Pamukkale'de bir inşaatın 10. katından atlayan tıp fakültesi öğrencisi Beyzanur T. (22), gözyaşları arasında toprağa verildi. T.'nin 3 ay önce internet ortamındaki finansal piyasalardan birine yatırdığı 70 bin lirasının dolandırıldığı, bunun üzerine polise gidip suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

27 BİN 688 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 346 bin 435 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 27 bin 688 vaka tespit edildi. 231 kişi yaşamını yitirdi. 27 bin 949 kişi ise iyileşti.

63 MİLYON TL DEVRETTİ

6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 63 milyon 677 bin 809 lira devretti. 4 bilenler 2 bin 73'er, 3 bilenler 93'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

220 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 219 bin 785 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 635'er, 8 bilenler 215'er, 7 bilenler 42'şer, 6 bilenler 7'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

CANİYE JET İDDİANAME

İstanbul'da yemeğini yediği gerekçesiyle yavru kediyi tekmeleyerek öldüren Rıdvan A. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet iddianame düzenlendi. Suçunu itiraf eden cani hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Atakan IRMAK.

BERİRE YAŞASIN

İzmir'de Berire Güşta Özcan, 5 yıl önce rahatsızlandı. Sinir sistemi kanseri olarak bilinen yüksek riskli nöroblastoma yakalandı. Özcan, kemoterapi, ilik nakli, radyoterapi ve ışın tedavisi gibi süreçleri başarıyla atlattı ancak 2020 yılında hastalığı tekrarladı. Küçük kız için umut ABD'den geldi. ABD'de geliştirilen bir aşının hastalığı tedavi ettiği belirtildi. Ancak bunun için de 300 bin dolar gerekliydi. Berire, "İyileşmek istiyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum dedi.

ÖZGÜR KALDI!

Antalya'da dansçı Anastasiya Yazerskaya (23) ölü bulundu. Kadının en son Ahmet Oğuz Özgür'le görüştüğü belirlendi. Özgür, "Para karşılığı anlaştık. Sabah uyanmadı. Kalp masajı yaptım ama ölmüştü" dedi ama tutuklandı. Adli Tıp Yazerskaya'da darp izi bulunmadığını belirtince Özgür serbest kaldı.

KEDİ KATİLİNE 10 YIL

İstanbul'da Rıdvan A. yemeğini yediği gerekçesiyle kediyi tekmeleyerek öldürdü. Suçunu itiraf eden cani tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet iddianame hazırlandı. Rıdvan A. hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Atakan IRMAK.

ASLAN GİBİ!

İstanbul'da yaşayan Yiğit Aslan Polat, 3 yıl önce hipoplastik sol kalp sendromuyla dünyaya geldi. Doktorların 'en ağır' kalp hastalığı dediği rahatsızlığı nedeniyle tam 3 ameliyat geçirdi. Gerçekleştirilen yapay damar operasyonlarıyla sağlığına kavuşan Yiğit için doktorlar 'Mucize' bebek dedi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Yıldırım, "Tedavi edilmezse hastalar 1 ay içerisinde kaybediliyor" dedi.

RUSYA'DA KANLI GÜN

Rusya, dün güne kanlı bir saldırıyla başladı. Ülkenin Sibirya Bölgesi'nde bulunan Perm Devlet Üniversitesi'nde yüzü maskeli bir kişi, silahla etrafa ateş açtı. İlk açıklamaya göre 6 kişi öldü, 20 kişiyse yaralandı. Bazı öğrenciler, camlardan atlayarak canlarını zor kurtardı. Saldırıyı gerçekleştiren ve öldürülen kişinin 18 yaşındaki Timur Bekmansurov olduğu anlaşıldı. Maskeli şahsın, saldırıyı gerçekleştirmeden önce uzunca bir süre hazırlık yaptığı ve silah almak için para biriktirdiği ortaya çıktı.