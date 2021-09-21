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    • Yaşam
    • 21.09.2021 21:15
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    • 21.09.2021 21:15
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    İstanbul'da 1753 sürücüye "çakarlı araç" cezası

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 20 Eylül arasında çakarlı araç denetiminde 1753 sürücüye cezai işlem uyguladı.

    AA
    İstanbul’da 1753 sürücüye çakarlı araç cezası

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayılarıyla ilgili bilgi verildi.

    "1753 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞTIR"

    Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."

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