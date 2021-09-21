Esrarengiz cinayet 15 yıl sonra aydınlatıldı! İple boğup gömdüler... 3 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası!

EŞİ, KAHVESİNE UYKU İLACI ATIP UYUTMUŞ

Yapılan sorgulamasında, o dönem diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici de ifadesinde olay günü, ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, ''Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'Madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu'' dedi.





Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır'ı çağırdığını belirten Bilici, ''Onlar da Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük'' diye konuştu.



HAYVANLARIN CESEDİ ÇIKARMAMASI İÇİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLAR

Sebahat Bilici, olaydan 1 gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, ''Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" dedi.



PARMAĞINDAN 'SEBAHAT' YAZILI YÜZÜK ÇIKTI

Öldürülüp, cesedi çuvala konan Necati Keleş'in tespit edilen kemikleri arasında, parmağında, üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş, Çumra ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı.





'KARDEŞİM SUÇU BENİM ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYOR'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sebahat Bilici savunmasında, eski eşi Necati Keleş'in ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Bilici, "Olayla ilgili bir ilgim yok, ben suçsuzum. Olayı Kadir Bakır yapmıştır. Ben sorduğumda da kazayla olduğunu söylemiştir. Şu an da suçu kardeşim Mustafa Yeşil ve benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Beraatimi istiyorum." dedi.



'BASKI ALTINDA İFADE VERDİM'

Tutuklu sanık Mustafa Yeşil, "Daha önceki ifadelerimi verirken baskı altındaydım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum olayla ilgim yok." dedi.



Kadir Bakır ise "Benim maktulü öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Kendisini tanımam, hiçbir husumetim, düşmanlığım da yoktur. Olaydan önce birileri benim annemi ve kardeşimi öldürmüştü. Ben çocuklarımı düşünerek onlara bile bir şey yapmamışken Necati Keleş'i, tanımadığım birini neden öldüreyim? Olay günü sadece beni tehdit ettikleri için onlarla beraber oldum. Daha sonra da beni tehdit ettiler. Bu nedenle ihbarda bulunamadım." diye konuştu.



HER BİRİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜHEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti Sebahat Bilici'ye, 'eşi tasarlayarak öldürme' suçundan; diğer sanıklar Mustafa Yeşil ve Kadir Bakır'a da 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.