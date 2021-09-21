Esrarengiz cinayet 15 yıl sonra aydınlatıldı! İple boğup gömdüler... 3 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası!

Konya 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'i öldürüp gömdükleri ortaya çıkan 3 şüphelinin cezası belli oldu.
Keleş'i ilaçla uyutup, iple boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdükleri ortaya çıkan tutuklu sanıklar Sebahat Bilici (47), Kadir Bakır (41) ve Mustafa Yeşil (44), ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
Çumra ilçesinde, belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek, oğlu ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda, Keleş'in izine rastlanamadı. Aradan geçen 15 yıldan sonra Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp Keleş ile ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.
OLAYI ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
Soruşturma kapsamında dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Oluşturulan özel ekip, Necati Keleş'in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici ile 2004 yılının Aralık ayında hayatını birleştirdiğini, 10 ay sonra Bilici'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş'in kaybolmadan 12 gün önce de Bilici'nin boşanma davası açtığı ve geçen süreçte de boşandıkları saptandı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici'nin, Keleş'i öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş'in ortadan kaybolduğu dönemde Sebahat Bilici'nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır ile görüştüğünü saptadı. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine 2020 yılının ocak ayında gözaltına alındı.
CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİ
Şüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş'i öldürüp, gömdükleri yeri gösterdi. İş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, cesedi çuval içine konmuş olan Keleş'in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları, incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CESEDİ KAMYONETLE DAĞLIK ALANA GETİRMİŞLER
Kadir Bakır, ifadesinde, Necati Keleş'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak, öldürdüklerini daha sonra çuval içine koyduklarını ve kamyonetle dağlık alana götürüp, gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek, kontrol ettiğini anlattı.