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    Eski radyocu Atilla Cingiz, sesini değiştirip vatandaşı kandırdı! Ama polisten kaçamadı

    Eski radyocu Atilla Cingiz, sesini değiştirip vatandaşı kandırdı. İnternetten sahte ilan verip 34 kişiyi dolandırdı. Eşi ile lüks otellerde tatil yaptı. Ama polisten kaçamadı.

    Murat Karaman
    Ali Cingiz oyunu!

    Adana'da Atilla Cingiz ile eşi Habibe, internetten sahte ilan verip dolandırıcılık yaptı. Daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açtı. 7 bin TL'lik telefonu 3 bin TL'den satılığa çıkardı.

    İlanı gören bir vatandaş, E.D. adına açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına aktardı. Cingiz çifti bu şekilde 24 ilde 34 kişiyi dolandırdı. Yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptı. Çiftin paralarla lüks otellerde tatil yapıp, denizde jetski, karada da yine lüks otomobillerle gezdikleri ortaya çıktı.

    ORGANİZE İŞLER...
    Eski bir radyocu olan Atilla Cingiz'in sesini değiştirip telefonda kimi zaman 'doktor hanım', kimi zaman da 'kurye Mustafa' rolüne büründüğü öğrenildi.

    Şüphelilerin, yakalanmamak için mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağladıkları yöntem akıllara 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi. Şüpheliler Atilla Cingiz, Habibe Cingiz ve kayınbiraderleri Latif Trabzonlu ile Hicret Trabzonlu tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Eski radyocu Atilla Cingiz, sesini değiştirip vatandaşı kandırdı! Ama polisten kaçamadı
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